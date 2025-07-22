Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уже через несколько месяцев в американских арсеналах будет больше боеприпасов, чем у любой другой страны в мире. Он сказал это на встрече в Белом доме с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

"Нам нужны боеприпасы. Через несколько месяцев у нас будет больше боеприпасов, чем у какой-либо страны когда-либо было. У нас будет больше ракет, чем у любой страны когда-то было", - заявил президент США.

По его словам, США будут располагать сразу всеми типами нужных военным ракет.

В начале июля администрация США объявила, что поставила на паузу передачу некоторых видов оружия Украине. В частности, речь шла о ракетах для ПВО. В Вашингтоне это мотивировали тем, что запасы такого оружия в США близки к истощению.

Телеканал NBC отмечал, после начала украинского кризиса стало понятно, что американская военная промышленность не отвечает нынешним требованиям по производству оружия. Ряд источников заявлял, что запасы некоторых видов боеприпасов, в том числе 155-миллиметровые артиллерийских снарядов, опустились до опасно низкого уровня.

Однако Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Официальное согласие на закупку вооружений в США дали Германия и несколько скандинавских стран.