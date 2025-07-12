Трамп рассматривает вопрос о многомиллионных поставках вооружений Украине

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает предоставление Киеву нового пакета военной помощи стоимостью в сотни миллионов долларов, сообщила Politico, ссылаясь на информированные источники.

Деньги поступят из фонда, утвержденного американским Конгрессом в прошлом году при президенте Джо Байдене, фонд "позволяет Пентагону изъять оружие из запасов вооруженных сил США для Украины", говорится в сообщении. Издание напоминает, что в фонде "по-прежнему хранится около $3,8 млрд".

Газета пишет, что пакет помощи Украине, действие которого было приостановлено ранее в этом месяце, включал "30 зенитных ракет Patriot и сотни единиц высокоточного оружия, которое Украина использует в наступательных и оборонительных целях".

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, около 8 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц и 250 управляемых реактивных систем залпового огня уже начали поступать в Украину, "но неясно, поступят ли зенитные ракеты Patriot и когда это произойдет".

Politico увязывает возможные поставки с заявлением Трампа NBC News о том, что он "сделает важное заявление по России" в понедельник.

Глава Белого дома также сообщил, что в рамках договоренности между США, НАТО и Украиной за американское оружие для Киева будет платить альянс.

"Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие 100%. Таким образом, отправляемое оружие поступает в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и платит за это оружие", - пояснил Трамп.