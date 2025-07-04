Шеф Пентагона остановил поставки оружия Украине вопреки выводам военных аналитиков

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет решил приостановить часть поставок военной помощи Украине, несмотря на выводы ряда высокопоставленных офицеров о том, что продолжение военной помощи Киеву не угрожает сократить до недопустимого уровня американские арсеналы, сообщает NBC со ссылкой на трех чиновников.

Многочисленные источники телеканала утверждают, что решение о приостановке поставок было неожиданным для Госдепартамента, конгрессменов, чиновников в Киеве и европейских союзников.

Ранее Хегсет приказал Объединенному комитету начальников штабов США (ОКНШ) начать ревизию арсеналов. По словам собеседников NBC, оценка показала низкий уровень наличия некоторых типов высокоточных боеприпасов, однако речь не шла о критическом дефиците. В ОКНШ сочли, что военная помощь Киеву не истощит армейские запасы до угрожающей боеспособности ВС США степени.

Три неназванных сотрудника Конгресса утверждали, что Хегсет единолично принял решение о приостановке помощи. При этом ранее он уже дважды поступал так - в феврале и мае, хотя спустя несколько дней его решение отменяли. Такие решения поддерживал замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби: он долгое время выступает за сокращение военной помощи Киеву, перенаправление ресурсов на тихоокеанское направление для противодействия КНР.

По данным NBC, некоторые партии вооружений, предназначенных Киеву, уже находились в Польше и других европейских странах, когда поступил приказ остановить поставки.

Телеканал напоминает. что после начала украинского кризиса стало понятно, что американская военная промышленность не отвечает нынешним требованиям по производству оружия. Ряд источников заявлял, что запасы некоторых видов боеприпасов, в том числе 155-миллиметровые артиллерийских снарядов, сократились до опасно низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений. Он отметил, что такую помощь не всегда возможно оказать, причем, по его мнению, виноват в этом его предшественник на президентском посту Джо Байден.