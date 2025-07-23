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Что случилось этой ночью: среда, 23 июля

Возвращение из плена двух военнослужащих РФ, пожар в доме на Мытной улице в Москве, смерть Оззи Осборна

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих. Это произошло в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах.

- Премьер-министр Японии Сигэру Исиба может подать в отставку к августу, сообщила газета "Майнити". Сообщение появилось на фоне объявленной Дональдом Трампом сделки с Японией, согласно которой взаимные пошлины составят 15%, а Токио инвестирует в американскую экономику $550 млрд.

- В администрации Дональда Трампа осведомлены о предстоящем третьем раунде переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле и по-прежнему поддерживают усилия по мирному урегулированию конфликта, заявил Госдеп США.

- Один человек погиб, девять пострадали в результате пожара в многоквартирном доме на Мытной улице в Москве, сообщили в столичном управлении МЧС.

- США и Индонезия заключили торговое соглашение, согласно которому Джакарта отменит 99% тарифных барьеров для американских товаров и будет платить пошлины в 19% за доступ на рынок США.

- В Великобритании умер один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн. Ему было 76 лет.

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