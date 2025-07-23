Турецкая делегация прибыла к месту переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Кортеж турецкой делегации прибыл к месту проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Как передает корреспондент "Интерфакса", автомобили с правительственными номерами заехали на территорию дворца Чираган, где пройдут переговоры.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что на переговорах, начало которых запланировано на 19 часов, вероятно, будет присутствовать министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Кроме того, в службах аэропорта имени Ататюрка "Интерфаксу" заявляли, что российская делегация прилетела в Стамбул на переговоры с украинскими представителями.