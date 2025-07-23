В службах аэропорта Стамбула сообщили о прибытии российской делегации

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с украинскими представителями, сообщили "Интерфаксу" в службах аэропорта имени Ататюрка.

"Самолет с российской делегацией только что приземлился", - сказал агентству.

Переговоры начнутся вечером в среду. Как ожидается, на них будет присутствовать глава МИД Турции Хакан Фидан, президент Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калин и начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак.