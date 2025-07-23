На переговорах РФ и Украины в Стамбуле ожидается присутствие главы МИД Турции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, вероятно, будет присутствовать на переговорах России и Украины в Стамбуле, сообщает издание Hurriyet.

"Ожидается, что в заседании примет участие глава турецкого МИД Хакан Фидан, а также президент Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калин и начальник Генерального штаба генерал Метин Гюрак", - информирует турецкое издание.

По его данным, переговоры стартуют во дворце Чираган вблизи президентской резиденции Долмабахче "около 19:00 по стамбульскому времени" (совпадает с московским - ИФ).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация вылетела в Стамбул, где в среду вечером состоится третий раунд переговоров России и Украины.

По его словам, там "будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда, и также (планируется - ИФ) разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов".