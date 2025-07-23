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Глава ВОЗ заявил, что многие жители сектора Газа столкнулись с голодом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что существенная часть жителей сектора Газа испытывает серьезную нехватку продовольствия.

"Значительная часть населения сектора Газа страдает от голода", - сказал Гебрейесус.

По его словам, это стало последствием блокады анклава в течение более 80 дней. Он отметил, что, хотя гумпомощь в сектор теперь провозят, однако лишь в незначительных количествах. Также Гебрейесус напомнил, что в секторе погибли более 1 тыс. человек при попытке получить продовольствие.

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В свою очередь The Times of Israel напоминает, что израильские власти заявляли: гумпомощь в сектор Газа пропускают, однако группировка ХАМАС крадет продовольствие и обстреливает людей, ожидающих раздачу помощи. Также Израиль обвинил организации ООН в недостаточно эффективном распределении помощи.

Также ранее более 100 гуманитарных организаций и групп по защите прав человека, включая "Врачи без границ" и Oxfam. заявили в совместном заявлении, что в секторе Газа наблюдается "массовый голод". Авторы заявления призвали немедленно прекратить огонь в секторе Газа, открыть все наземные переходы, распределять гумпомощь через механизмы ООН.

В ответ в МИД Израиля отвергли эти утверждения. "Эти организации служат пропаганде группировки ХАМАС (...) В важнейшее время переговоров они повторяют заявления ХАМАС, наносят вред шансу на достижение прекращения огня. Мы призываем все организации прекратить использовать аргументы ХАМАС", - цитирует The Times of Israel выдержки из заявления ведомства.

В МИД отметили, что с 19 мая в сектор Газа проследовали 4,5 тыс. грузовиков с помощью. В ведомстве напомнили, что в анклаве более 700 грузовиков ожидают распределения их грузов сотрудниками ООН.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

ВОЗ Израиль сектор Газа
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