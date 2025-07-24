Израильские переговорщики по Газе покинули Катар

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отъезд израильской делегации из Катара, где шли переговоры с группировкой ХАМАС о перемирии в секторе Газа, означает, что обсуждения не могут сдвинуться с мертвой точки, заявил неназваный представитель канцелярии премьера Израиля изданию The Times of Israel.

Источник медиакорпорации Kan, участвующий в переговорах, однако, сказал, что переговоры не завершились провалом, а отъезд делегации был согласован со всеми сторонами. "Предстоит принять судьбоносные решения, и делегация вернулась для консультаций, пока все развивается во все еще положительную сторону", - сказал он.

Высокопоставленный чиновник и источник, информированный о деталях, сказал Axios, что ХАМАС требует от Израиля освобождения 200 пожизненно осужденных палестинцев, а также еще 2000 палестинцев, задержанных в Газе после 7 октября 2023 годп а обмен на десять живых заложников.

Высокопоставленные израильские чиновники ранее сообщили спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, что требования хамасовцев неприемлемы, сказал один из источников Тhe Times of Israel, добавив, что в Израиле требования группировки не рассматривают как окончательные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков из Катара для консультаций после ответа ХАМАС на очередное предложение по заложникам и перемирию в секторе Газа. До этого Jerusalem Post писала, что посредники на этих переговорах после напряженной встречи с представителями ХАМАС отказались передавать ответ группировки на предложенные Израилем инициативы, посчитав его несерьезным.