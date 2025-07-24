Поиск

Израильские переговорщики по Газе покинули Катар

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отъезд израильской делегации из Катара, где шли переговоры с группировкой ХАМАС о перемирии в секторе Газа, означает, что обсуждения не могут сдвинуться с мертвой точки, заявил неназваный представитель канцелярии премьера Израиля изданию The Times of Israel.

Источник медиакорпорации Kan, участвующий в переговорах, однако, сказал, что переговоры не завершились провалом, а отъезд делегации был согласован со всеми сторонами. "Предстоит принять судьбоносные решения, и делегация вернулась для консультаций, пока все развивается во все еще положительную сторону", - сказал он.

Высокопоставленный чиновник и источник, информированный о деталях, сказал Axios, что ХАМАС требует от Израиля освобождения 200 пожизненно осужденных палестинцев, а также еще 2000 палестинцев, задержанных в Газе после 7 октября 2023 годп а обмен на десять живых заложников.

Высокопоставленные израильские чиновники ранее сообщили спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, что требования хамасовцев неприемлемы, сказал один из источников Тhe Times of Israel, добавив, что в Израиле требования группировки не рассматривают как окончательные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков из Катара для консультаций после ответа ХАМАС на очередное предложение по заложникам и перемирию в секторе Газа. До этого Jerusalem Post писала, что посредники на этих переговорах после напряженной встречи с представителями ХАМАС отказались передавать ответ группировки на предложенные Израилем инициативы, посчитав его несерьезным.

Газа Израиль Катар Биньямин Нетаньяху США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

JD.com ведет переговоры о покупке владельца сети MediaMarkt за 2,23 млрд евро

ВВС Таиланда нанесли новую серию ударов по целям в Камбодже

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Таиланд будет готов к переговорам с Камбоджей только после завершения боев

Литва задействует вертолеты и БПЛА в охране границы с Калининградской областью РФ

Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

РСТ заявил об удаленности курортов от зоны конфликта между Таиландом и Камбоджей

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Си Цзиньпин призвал руководство ЕС к дальновидности в развитии отношений с КНР

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6809 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2310 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });