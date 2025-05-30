Израиль считает, что ХАМАС теряет власть над жителями Газы из-за новой системы раздачи гумпомощи

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Минобороны Израиля полагают, что заработавшая в секторе Газа новая система распределения гумпомощи постепенно лишает движение ХАМАС власти в анклаве, сообщает в пятницу The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя израильского оборонного ведомства.

"Жители сектора Газа своими действиями проголосовали против ХАМАС и бросились в пункты распределения, и тем самым прорвали барьер страха перед ХАМАС. И это подрывает способность этого движения осуществлять управление, что нужно для сохранения его власти", - заявил он журналистам.

The Times of Israel отмечает, что ранее в секторе Газа заработали три из четырех намеченных центров раздачи помощи, через которые Израиль и американская организация Gaza Humanitarian Foundation выдали палестинцам десятки тысяч рационов. Израильские власти отмечают, что эти центры позволят накормить 1,2 млн палестинцев.

Сотрудник Минобороны уточнил, что новая система должна отрезать ХАМАС от раздачи помощи, а затем разорвать связь движения с населением сектора. При этом он отметил, что "многие элементы ХАМАС и в организациях ООН" рассчитывали на неудачу проекта. По его словам, ХАМАС вело пропаганду против данной системы, угрожало гражданским лицам, которые хотели ею воспользоваться, пыталось саботировать ее работу.

Он отметил, что ООН настроена против новой системы раздачи гумпомощи, публично возражала против нее. Представитель Минобороны сказал, что ООН не демонстрирует желания сотрудничать в доставке гумпомощи от КПП "Керем-Шалом" для распределения в секторе Газа.

The Times of Israel напоминает, что ранее ООН и гуманитарные организации заявляли о трудностях с раздачей помощи из-за проблем с безопасностью, угрозы грабежей, сложностей с координацией с израильской стороной.

Представитель Минобороны добавил, что Управление координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях провело встречи с сотрудниками ООН для решения логистических проблем в связи с доставкой помощи.

В свою очередь представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке в пятницу заявил, что Израиль пропускает лишь небольшую часть гуманитарной помощи в сектор Газа. По его словам, всему населению анклава грозит голод.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.