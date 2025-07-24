В центральной части Индонезии произошло землетрясение

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в акватории залива Томини в 110 км западнее города Горонтало (о.Сулавеси) в центральной части Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 23:51 по Москве в среду (04:41 по местному времени в пятницу) землетрясения находился примерно в 6 км от побережья острова Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,3. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 144,6 км.