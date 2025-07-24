Землетрясение произошло в Чили у границы с Боливией

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в северной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр зафиксированного в 03:46 мск в четверг землетрясения находился в 56 км к северо-востоку от города Калама, примерно в 45 км от границы с Боливией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 111,5 км.