Камбоджа требует экстренного созыва СБ ООН из-за ситуации на границе с Таиландом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Камбоджи Хун Манет в четверг призвал провести экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации на границе с Таиландом, сообщают азиатские СМИ.

"Ввиду недавних нападений чрезвычайно серьезного характера со стороны Таиланда (...), убедительно прошу вас созвать срочное заседание СБ, чтобы остановить агрессию Таиланда", - написал Манет в послании постпреду Пакистана при ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, который председательствует в Совбезе в июле.

Премьер Камбоджи также указал, что действия Таиланда "не были ничем спровоцированы" и являлись "преднамеренной атакой" на позиции его страны вдоль границы.

Ранее сообщалось о боестолкновениях на границе Таиланда и Камбоджи в ночь на четверг. Обе страны обвиняют друг друга в этой эскалации.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.