Туристы из РФ не отказываются от туров в Таиланд на фоне ситуации с Камбоджей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Популярные у российских туристов курорты Таиланда находятся вдали от границы с Камбоджей, путешественники не отказываются от путевок в королевство из-за обострения конфликта между этими странами, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Обострение наблюдается уже какое-то время, но Таиланд - это островное государство, и рисков и, тем более угроз, для туристов на самых популярных курортах, конечно же, нет. Отказов от туров у нас также нет", - сообщил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Как отметила руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина, в Таиланде обстановка спокойная, о конфликте не знают даже многие местные жители.

"Отказов от уже забронированных туров в Таиланд или переносов дат путешествий не наблюдается. Стоит отметить, что конфликт между Камбоджей и Таиландом давний и периодически накаляется вновь. Затронутые территории расположены далеко от выбираемых туристами курортов", - рассказала она.

Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

24 июля на границе между двумя странами начались боестолкновения. По данным МИД Таиланда, Камбоджа обстреляла из артиллерии военную базу Таиланда, а также территории, где находились мирные жители, в частности, удар был нанесен по больнице. Премьер Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават заявила, что страна отреагирует на эти действия военных Камбоджи.

Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.