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Израильский министр прибыл во Францию для переговоров по Сирии с участием США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер прибыл в Париж для возможной встречи с главой МИД Сирии Асаадом аш-Шибани и спецпосланником президента США по Сирии Томасом Барраком, сообщили в четверг израильские СМИ.

По их данным, речь на встрече пойдет о путях укрепления безопасности на юге Сирии в провинции Эс-Сувейда, которая ранее в этом месяце стала ареной кровопролитных столкновений с участием вооруженных формирований бедуинов, друзов и регулярных армейских подразделений нового правительства страны.

Вместе с Дермером во французскую столицу прибыл советник премьер-министра Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби.

Ранее на этой неделе о планируемых трехсторонних переговорах, направленных на нормализацию обстановки на юге Сирии, сообщил портал Axios.

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По данным Axios, на встрече должны обсуждаться меры по обеспечению безопасности в южной Сирии, а также усиление координации и линии связи между Сирией и Израилем с целью предотвратить новые кризисы в отношениях этих государств.

"Прямо сейчас ситуация относительно спокойная, но коренные проблемы не удастся решить без комплексных соглашений между США, Израилем и сирийским правительством", - заявил порталу неназванный высокопоставленный представитель властей Израиля.

Ранее в июле бойцы из общины друзов вели бои с вооруженными бедуинами в провинции Эс-Сувейда. В свою очередь Израиль нанес серию ударов по Сирии, в том числе по ряду стратегических объектов в Дамаске. Заявленной целью израильской операции декларировалась поддержка друзов.

Израильские СМИ сообщают, что из Парижа Дермер может отравиться на Сардинию для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом с целью продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и возвращении удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Израиль Франция Сирия Стив Уиткофф Рон Дермер
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