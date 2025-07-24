Глава ЕК надеется, что Китай повлияет на позицию России по Украине

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что Пекину следует оказать влияние на Москву, чтобы обеспечить серьезный настрой РФ к переговорному процессу по украинскому урегулированию.

"Китай имеет влияние на Россию, как ЕС имеет влияние на Украину. И мы ожидаем, что Китай воспользуется этим влиянием, чтобы обеспечить серьезный настрой России к переговорному процессу", - сказала она на пресс-конференции после саммита ЕС-Китай.

Глава Евросовета Антониу Кошту в свою очередь предостерег Китай от поставок в Россию товаров двойного назначения, так как, по его словам, они могут быть использованы в военных целях.

"Мы подчеркиваем, что в военное время товары двойного назначения часто помогают вести войну. И по этой причине мы просим Китай обращать внимание на экспорт в Россию, чтобы не допускать использования таких товаров в военных целях", - отметил он.

Накануне в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Оценивая их итоги, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что прорывов в Стамбуле не ожидалось, однако позитивно оценил набор тем, которые были предложены для обсуждения.