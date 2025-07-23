В Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Стамбуле завершился третий раунд прямых российско-украинских переговоров.

Они продлились около часа. Глава МИД Турции Хакан Фидан, открывая третий раунд переговоров, заявил, что Анкара готова содействовать перемирию в случае, если Россия и Украина придут к соответствующим договоренностям.

Перед этими переговорами встречу провели главы делегации России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров.