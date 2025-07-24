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Песков позитивно оценил набор тем, обозначенных на III раунде переговоров с Киевом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Прорывов по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле не ожидалось, но набор гуманитарных тем, предложенных там для обсуждения, стоит оценивать позитивно, заявили в Кремле.

"Собственно прорыва мы не ждали, прорыв вряд ли возможен", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Он напомнил, что по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил, что подходы сторон к проектам меморандума диаметрально противоположны. "Но вместе с тем Мединский вчера попунктно изложил ту повестку дня, которая предлагалась российской стороной. Повестка дня конструктивная, конкретная и нацелена именно на предметную работу, которая может привести к достижению конкретных результатов", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, оценивают ли в Кремле позитивно состоявшиеся в Стамбуле переговоры, он сказал: "Учитывая, что в условиях такой сложной субстанции украинского урегулирования каких-то прорывов сиюминутных просто невозможно ожидать, наверное, стоит позитивно оценивать обсуждение такого набора гуманитарных тем".

Российские предложения, продолжил он, необходимы и важны для любой из сторон. "И продолжение обменов, и возвращение гражданских лиц (...), продолжение (процесса) возвращения тел погибших солдат - это все чрезвычайно важные гуманитарные аспекты, которые, с нашей точки зрения, должны быть на повестке дня", - сказал Песков.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле накануне, 23 июля. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что на переговорах Москва и Киев договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны.

Он также сообщил, что РФ вернула украинской стороне более 7 тыс. тел солдат и получила небольшое количество своих. Кроме того, Мединский заявил, что Москва готова передать Киеву тела еще 3 тыс. военных.



Дмитрий Песков Владимир Мединский Стамбул Украина
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