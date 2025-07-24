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США призывают Москву и Киев продолжить прямые переговоры

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В госдепе США уверены, что России и Украине необходимо продолжать прямые переговоры для скорейшего урегулирования конфликта, заявил в четверг представитель департамента Томми Пиготт.

"Я могу сказать, что мы продолжим поощрять прямые переговоры между Россией и Украиной и убеждать их прийти к прекращению огня", - сказал он.

Пиготт добавил, что Штаты приветствуют новость о том, что в среду на переговорах в Стамбуле стороны согласовали еще один обмен пленными, в частности больными и ранеными, но по-прежнему призывают к полному и безоговорочному прекращению огня на Украине.

госдеп США Россия Украина переговоры
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