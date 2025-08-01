Путин в целом положительно оценил итоги третьего раунда переговоров РФ и Украины

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Я оцениваю в целом положительно: как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину", - сказал Путин в пятницу журналистам.

Он также напомнил, что российская сторона из гуманитарных соображений передала тысячи тел погибших украинских солдат, и получила "в ответ несколько десятков" тел погибших российских военнослужащих.

"Конечно, это положительный момент", - сказал Путин.

Он также прокомментировал последние высказывания Владимира Зеленского, который заявил, что с Россией сейчас не имеет смысла вести переговоры и надо дождаться, "когда сменится режим".

"В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, нужно подождать: пожалуйста, мы готовы подождать", - сказал Путин.

Он заявил, что российский политический режим основан на Конституции РФ, а власть сформирована строго в соответствии с основным законом государства, чего "не скажешь об Украине".

"Сейчас не хочу вдаваться в детали, но сегодняшняя власть, она не основана на украинской Конституции. Конституция явно нарушена", - отметил Путин.

Одновременно он подчеркнул, что переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это - стремление к миру.

"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы ты не было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса, и именно для этого мы предложили создать три группы", - сказал Путин.

По его словам, "в целом реакция украинской страны была позитивной".

"Договорились, что мы можем ввести такие переговоры без камер и без всякого политического треска в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали, это работа пока не началась, но в целом, повторяю, первая реакция, как нам показалось, украинской стороны была положительной. Поэтому мы рассчитываем на то, что этот процесс будет запущен", - сказал Путин.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров прошел в Стамбуле 23 июля.



