РФ и Украина договорились об обмене пленными не менее 1200 человек с каждой стороны

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее по 1200 военнопленных с каждой стороны", - сказал он журналистам по итогам третьего раунда переговоров.

"Мы предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных, и, если они найдут у себя наших, значит, эта цифра будет больше", - продолжил Мединский.