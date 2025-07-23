Поиск

РФ и Украина договорились об обмене пленными не менее 1200 человек с каждой стороны

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились о новом обмене пленными в количестве не менее 1200 с каждой стороны, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен еще не менее по 1200 военнопленных с каждой стороны", - сказал он журналистам по итогам третьего раунда переговоров.

"Мы предложили с нашей стороны передать Украине большее количество военнопленных, и, если они найдут у себя наших, значит, эта цифра будет больше", - продолжил Мединский.

Владимир Мединский Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева остаются далеки друг от друга

Мединский назвал условием встречи Путина и Зеленского проработку соглашения

Мединский рассчитывает на новый раунд переговоров РФ-Украина

Суд арестовал продюсера телеграм-канала Baza по делу о взятках полицейским

Что произошло за день: среда, 23 июля

Минэнерго РФ объяснило рост цен на бензин сезонной активностью

Росстат отметил скачок цен производителей на бензин АИ-92 и ниже в июне на 12,4%

Главред телеграм-канала Baza Трифонов арестован по делу о взятках полицейским

Главред телеграм-канала Baza Трифонов арестован по делу о взятках полицейским

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Самозапрет на кредиты оформили на "Госуслугах" 13,5 млн россиян

Глава Минцифры рассказал об оформленных на 56 человек 1,2 млн сим-карт

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6804 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });