США выделят Польше кредит в $4 млрд на модернизацию вооруженных сил

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Польша подписала с США соглашение о кредите в $4 млрд на модернизацию вооруженных сил, сообщило польское Минобороны.

"$4 млрд в рамках программы иностранного военного финансирования для Польши. Вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение о предоставлении Соединенными Штатами Америки Польше гарантий по кредиту в рамках программы Foreign Military Financing ("Иностранное военное финансирование"), - говорится в сообщении. - Средства будут направлены на модернизацию Вооруженных сил Польши".

Ранее Минобороны Польши анонсировало, что полученные от США средства будут направлены, в том числе, на частичное выполнение контрактов на поставку американской военной техники, включая самые дорогостоящие (такие как закупка 96 ударных вертолетов AH-64E Apache или 6 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, приобретенных в рамках второго этапа программы Wisla).

Foreign Military Financing - программа Госдепартамента по предоставлению займов и грантов союзникам США на закупку американской военной техники.