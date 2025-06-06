Поиск

Минобороны Польши отменило закупку 32 вертолетов Black Hawk

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Агентство по вооружению при Минобороны Польши отменило закупку 32 вертолетов S-70i Black Hawk, заявил в пятницу пресс-секретарь агентства подполковник Гжегож Полак.

"Произошло существенное изменение обстоятельств, которое означает, что проведение процедуры или исполнение заказа не отвечает общественным интересам - чего нельзя было предсказать ранее", - сказал Полак.

Он добавил, что Агентство по вооружениям "должно реализовывать те задачи, которые имеют наивысший приоритет для вооруженных сил в данный момент".

Вертолеты S-70i являются экспортной версией многоцелевых Black Hawks и производятся на заводе PZL Mielec, принадлежащем Lockheed Martin. Предприятие выполняет экспортные заказы (в частности, для Брунея, Колумбии и Чили), а также поставляет технику польским заказчикам. В настоящее время S-70i Black Hawk оснащены Войско Польское (8 вертолетов), полиция (5) и силы специального назначения (8).

Многоцелевой вертолет S-70i Black Hawk может перевозить двух членов экипажа и до 13 десантников. Корпус защищен от огня из стрелкового оружия и осколочно-фугасных снарядов. Вертолеты интегрированы с системой Battlehawk, которая включает в себя 70-мм ракетные установки, лазерную ракетную систему класса "воздух-земля", пулеметы, а также системы внешней установки вооружения.

Польша США Lockheed Martin Black Hawk S-70i Black Hawk
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Индии открыл самый высокий ж/д мост в мире

Финляндия ужесточит требования для получения постоянного вида на жительство

Финляндия ужесточит требования для получения постоянного вида на жительство

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Суд временно заблокировал запрет Трампа на приём иностранных студентов в Гарвард

Минобороны заявило о массированном ударе по целям на Украине в ответ на теракты

Словакия продолжит поиск вариантов поставки СПГ через Италию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

В Евросоюзе задумались о включении России в "серый список" по отмыванию

Что случилось этой ночью: пятница, 6 июня

Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

Фондовые индексы США снизились, акции Tesla упали на 14%

В NASA заявили, что спор с Трампа с Маском не отразится на выполнении поставленных задач

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров

Израиль не нанесет удар по Ирану до провала американо-иранских переговоров
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2288 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6501 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });