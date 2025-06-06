Минобороны Польши отменило закупку 32 вертолетов Black Hawk

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Агентство по вооружению при Минобороны Польши отменило закупку 32 вертолетов S-70i Black Hawk, заявил в пятницу пресс-секретарь агентства подполковник Гжегож Полак.

"Произошло существенное изменение обстоятельств, которое означает, что проведение процедуры или исполнение заказа не отвечает общественным интересам - чего нельзя было предсказать ранее", - сказал Полак.

Он добавил, что Агентство по вооружениям "должно реализовывать те задачи, которые имеют наивысший приоритет для вооруженных сил в данный момент".

Вертолеты S-70i являются экспортной версией многоцелевых Black Hawks и производятся на заводе PZL Mielec, принадлежащем Lockheed Martin. Предприятие выполняет экспортные заказы (в частности, для Брунея, Колумбии и Чили), а также поставляет технику польским заказчикам. В настоящее время S-70i Black Hawk оснащены Войско Польское (8 вертолетов), полиция (5) и силы специального назначения (8).

Многоцелевой вертолет S-70i Black Hawk может перевозить двух членов экипажа и до 13 десантников. Корпус защищен от огня из стрелкового оружия и осколочно-фугасных снарядов. Вертолеты интегрированы с системой Battlehawk, которая включает в себя 70-мм ракетные установки, лазерную ракетную систему класса "воздух-земля", пулеметы, а также системы внешней установки вооружения.