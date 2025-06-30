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Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Польский государственный оборонный концерн PGZ собирается пятикратно нарастить производство артиллерийских снарядов - до 150 - 180 тысяч единиц в год, заявил Financial Times министр государственных активов Якуб Яворовский.

По его словам, Польша увеличит производство снарядов для гаубиц в пять раз на фоне попыток сократить зависимость от импортного оружия и защитить себя от российской угрозы на востоке.

"Наша краткосрочная цель - существенно увеличить производство такого типа оружия и стать независимыми от иностранных поставщиков, создать устойчивую основу для национальной автономии", - сказал Яворовский.

PGZ в ближайшие дни получит $663 млн для наращивания производства снарядов, нехватку которых министр назвал одной из самых ощутимых проблем для обороны Польши. Вложение дополнительных средств позволит увеличить объем выпускаемых снарядов калибра 155 мм и танковых снарядов калибра 120 мм.

PGZ сейчас в год выдает 30 тысяч снарядов крупного калибра, но за три года планирует увеличить производство до 150 - 180 тысяч в год.

FT отмечает, что Польша больше всех среди стран НАТО тратит на оборону: в 2025 году на эти военные нужды должны направить 4,7% от ВВП. Однако большинство средств пока что поступало иностранным поставщикам, в основном в США и Южной Корее. Теперь польское правительство пытается сконцентрировать усилия на поддержке национального производителя. Издание поясняет, что это стремление идет в русле политики Европы по сокращению зависимости Европы в оборонной сфере от США и других зарубежных поставщиков.

НАТО Польша PGZ Якуб Яворовский
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