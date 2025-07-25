Россияне без визы могут посетить 114 стран мира

РФ сохранила 46-е место в рейтинге паспортов Henley Passport Index

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия сохранила свои позиции и занимает 46 место в рейтинге паспортов по числу стран с безвизовым въездом, самый сильный паспорт по-прежнему у Сингапура, следует из новых данных Henley Passport Index.

Обладатели паспортов Сингапура могут путешествовать без виз или получать визу по прибытии в 193 страны и территории мира.

Согласно исследованию, второе место заняла Япония и Южная Корея, гражданам этих стран без виз доступны 190 направлений. На третьем месте - Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Испания (189 стран и территорий). Четвертое место разделили Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция, гражданам этих стран открыты путешествия без виз или с визами по прибытии в 188 стран. Замыкают топ-5 Греция, Новая Зеландия и Швейцария (187 стран).

Шестое место заняла Великобритания, гражданам этой страны без виз доступны 186 направлений. Также в первую десятку вошли паспорта Австралии, Чехии, Венгрии, Мальты, Польши (185 стран), Канады, Эстонии, ОАЭ (184 страны), Хорватии, Латвии, Словакии, Словении (183 страны). Замыкают топ-10 Исландия, Литва и США (182 страны).

Российский паспорт занимает 46-е место, по нему без визы можно въезжать в 114 стран, в то время как в начале года были доступны 116 направлений. Это же место заняла Турция с теми же показателями.

В десятке паспортов, обладателям которых наиболее сложно перемещаться по миру, по данным Henley Passport Index, оказались Афганистан (99 место, 25 стран и территорий), Сирия (98 место, 27 стран и территорий), Ирак (97 место, 30 стран). Также в список вошли Йемен, Сомали и Пакистан (32 страны), Непал и Ливия (38 стран), Палестина, Эритрея, Бангладеш (39 стран), Северная Корея (40 стран), Судан (41 страна), Шри-Ланка и Иран (42 страны), Южный Судан и Конго (43 страны).