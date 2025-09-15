Поиск

Число выдаваемых россиянам шенгенских виз резко снизилось
Фото: Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - За последние шесть лет количество выдаваемых гражданам России шенгенских виз сократилось с 4 млн в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

"В целом это сильное снижение с 4 млн", - отметил он.

Он напомнил, что в 2022 году Евросоюз приостановил действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Еврокомиссия тогда разработала ряд указаний для государств-членов ЕС, направленных на то, чтобы, по его словам, не предоставлять гражданам России приоритетов при выдаче виз.

Ламмерт также сказал, что к концу 2025 года появится новая стратегия выдачи виз, которая сейчас прорабатывается.

Ранее портал Euractiv сообщил со ссылкой на источники, что ряд европейских стран в рамках 19-го пакета санкций против России предлагают полностью запретить въезд российским туристам.

Кроме того, отдельно в рамках предложений по 19-му пакету санкций обсуждается введение общих для всех стран ЕС правил для выдачи виз, тогда как в настоящее время каждое государство-член союза может самостоятельно решать этот вопрос.

В ЕС также обсуждают возможное ограничение передвижения российских дипломатов, которые уже имеют шенгенскую визу и находятся в ЕС.

