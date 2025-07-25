В Израиле считают, что ХАМАС не отказывается от планов заключить сделку по Газе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Израильские власти считают, что движение ХАМАС по-прежнему желает соглашения о прекращении огня в секторе Газа, однако тянет время в надежде обеспечить себе максимально выгодные условия, сообщает в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Официальные лица Израиля заявили в пятницу The Jerusalem Post, что, по мнению израильской стороны, в ХАМАС крайне заинтересованы в сделке, но пытаются заполучить любое доступное преимущество, провоцируя и потворствуя всем экстремистским силам в Газе", - информирует издание.

По словам одного из источников, ХАМАС еще только предстоит представить серьезный ответ на недавнее предложение Израиля, а пока движение тянет время, возвращается к уже решенным проблемам и выдвигает нереалистичные требования. По мнению чиновника, международное влияние стало одной из причин того, почему ХАМАС стало озвучивать непомерные требования. Собеседник газеты заверил, что в свой черед Израиль демонстрировал "чрезвычайную гибкость" на переговорах.

Источник добавил, что Израиль будет использовать любую возможность для освобождения оставшихся заложников. "Даже за последние 24 часа мы поддерживали активный диалог с посредниками, которые призывают ХАМАС дать практичный и реалистичный ответ", - отметил он.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен уступать на переговорах с группировкой. Он подчеркнул, что Израиль по-прежнему намерен добиться всех целей военной кампании, в том числе вернуть всех заложников домой.

В четверг стало известно, что Нетаньяху распорядился отозвать домой из Катара израильских переговорщиков для консультаций в Израиле. США также отозвали делегацию из Дохи. По данным некоторых израильских СМИ, речь может идти о попытке оказать давление на ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.