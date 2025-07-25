Поиск

В Израиле считают, что ХАМАС не отказывается от планов заключить сделку по Газе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Израильские власти считают, что движение ХАМАС по-прежнему желает соглашения о прекращении огня в секторе Газа, однако тянет время в надежде обеспечить себе максимально выгодные условия, сообщает в пятницу The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

"Официальные лица Израиля заявили в пятницу The Jerusalem Post, что, по мнению израильской стороны, в ХАМАС крайне заинтересованы в сделке, но пытаются заполучить любое доступное преимущество, провоцируя и потворствуя всем экстремистским силам в Газе", - информирует издание.

По словам одного из источников, ХАМАС еще только предстоит представить серьезный ответ на недавнее предложение Израиля, а пока движение тянет время, возвращается к уже решенным проблемам и выдвигает нереалистичные требования. По мнению чиновника, международное влияние стало одной из причин того, почему ХАМАС стало озвучивать непомерные требования. Собеседник газеты заверил, что в свой черед Израиль демонстрировал "чрезвычайную гибкость" на переговорах.

Источник добавил, что Израиль будет использовать любую возможность для освобождения оставшихся заложников. "Даже за последние 24 часа мы поддерживали активный диалог с посредниками, которые призывают ХАМАС дать практичный и реалистичный ответ", - отметил он.

Накануне израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен уступать на переговорах с группировкой. Он подчеркнул, что Израиль по-прежнему намерен добиться всех целей военной кампании, в том числе вернуть всех заложников домой.

В четверг стало известно, что Нетаньяху распорядился отозвать домой из Катара израильских переговорщиков для консультаций в Израиле. США также отозвали делегацию из Дохи. По данным некоторых израильских СМИ, речь может идти о попытке оказать давление на ХАМАС.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 25 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В израильской армии сообщили о перехвате ракеты, запущенной с территории Йемена

Что произошло за день: пятница, 25 июля

Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться через два-три месяца

Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться через два-три месяца

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Трампом возможность их встречи в Стамбуле

Что случилось этой ночью: пятница, 25 июля

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2316 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });