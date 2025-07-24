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США отзывают делегацию из Катара с переговоров о прекращении огня в Газе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская делегация покидает переговоры в Катаре, посвященные выработке соглашения о перемирии в секторе Газа, в связи с действиями группировки ХАМАС, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Об этом сообщает Politico.

"Похоже, ХАМАС действует не скоординированным образом или же недобросовестно, - сказал он. - Теперь мы будем рассматривать альтернативные варианты возвращения заложников и создания для жителей сектора Газы более стабильной обстановки".

По словам Уиткоффа, ответ ХАМАС на недавние предложения по достижению перемирия в секторе Газа демонстрирует нежелание группировки прекращать боевые действия. Он выразил сожаление в связи с тем, что группировка поступила так эгоистично.

Ранее в этот день стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать домой из Катара израильских переговорщиков для консультаций. Источник The Times of Israel в канцелярии Нетаньяху отмечал, что переговоры зашли в тупик. Источники Ynet в Израиле говорили, что речь о провале переговоров не идет, но существуют "значимые различия" в позициях сторон, и властям Израиля надо понять, что делать дальше.

По информации Axios, ХАМАС потребовал, чтобы Израиль освободил 200 палестинцев, отбывающих пожизненные сроки, и еще 2 тысячи палестинцев, задержанных после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в обмен на 10 живых заложников.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Израиль Катар США ХАМАС Стив Уиткофф
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