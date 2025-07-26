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Помощник Алиева заявил, что вооруженная эскалация Баку с Ереваном более не стоит на повестке дня

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев назвал утерявшей актуальность тему военного противостояния с Арменией.

"У нас настоящий мир на местах: военные столкновения или эскалация больше не стоят на повестке дня между Арменией и Азербайджаном", - сказал он в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung.

По его словам, стороны продвигаются в обсуждении мирного договора. "Текст мирного соглашения уже согласован. Это уже очень хорошо. Есть некоторые детали, которые еще требуют уточнения. Во-первых, в Конституции Армении содержатся претензии на территорию Азербайджана. Любая конституция является внутренним делом страны, если только в ней не упоминается название другой страны или конкретного региона другой страны", - заявил Гаджиев.

"Мы хотим подписать этот мирный договор не только с правительством Армении, но и с армянским народом. Мы хотим, чтобы армянский народ положил конец всем территориальным претензиям к Азербайджану посредством соответствующих поправок к Конституции", - добавил помощник президента.

Он назвал конструктивным переговоры лидеров Азербайджана и Армении в июле в Абу-Даби. "Конструктивный аспект заключается в том, что весь мирный процесс теперь в наших руках. Решения принимают только Армения и Азербайджан. У нас состоялся цивилизованный диалог. Нам не нужно, чтобы кто-то говорил нам, как жить в мире или сосуществовать друг с другом. У нас были очень плодотворные переговоры, хотя у нас до сих пор нет дипломатических отношений", - отметил Гаджиев.

Армения Азербайджан Хикмет Гаджиев
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