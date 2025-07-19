Алиев заявил, что благодарен Трампу за стремление помочь Баку и Еревану договориться

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Баку благодарен президенту США Дональду Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы очень благодарны президенту США Дональду Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении, в конце концов, договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, он ситуацию на Южном Кавказе тоже держит в поле своего зрения", - сказал Алиев в субботу на встрече с участниками III Шушинского глобального медиа-форума на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", проходящего в Ханкенди.

Президент также отметил, что на сегодняшний день Баку видит большой потенциал для укрепления отношений с Вашингтоном.

"Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнерство имеет богатую историю", - подчеркнул он.

Азербайджанский лидер также отметил, что Трамп активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе.

"Он делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей", - отметил Алиев.

Президент Азербайджана полагает, что Баку и Ереван очень близки к подписанию договора о мире.

"Как я отметил сегодня, мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ", - сказал Алиев.

"Текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело устное выражение согласия, а другое - парафирование каждой страницы документа", - отметил он.