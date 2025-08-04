Ереван не комментирует сообщения о подготовке к подписанию в США мирного соглашения с Баку

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Армении отказалось комментировать сведения о готовящейся в Вашингтоне церемонии подписания соглашения о мире премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В случае таких визитов, конечно, распространяется официальное заявление, и информация может считаться подтвержденной только в случае официального заявления. На данный момент, как вам известно, мы не публиковали никакого официального заявления. Поэтому просим считать информацию о визите (Пашиняна в Вашингтон - ИФ) подтвержденной только после официального заявления", - заявили в правительстве Армении Общественному телевидению республики.

4 августа армянские и азербайджанские СМИ сообщили со ссылкой на аккредитованного в Белом доме журналиста Алекса Рафоглу о готовящейся в Вашингтоне встрече 8 августа президента США Дональда Трампа, Пашиняна и Алиева для подписания мирного соглашения.

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