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Трамп сообщил о согласии премьеров Камбоджи и Таиланда провести встречу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай выразили готовность провести встречу для урегулирования конфликта их стран, заявил президент США Дональд Трамп.

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"Они согласились безотлагательно встретиться и быстро достичь прекращения огня и в конечном итоге прийти к миру", - написал Трамп в соцсети Truth Social по итогам телефонных разговоров с премьерами.

Ранее Трамп напомнил, что в данный момент США ведут с обеими странами переговоры по торговым вопросам, однако Вашингтон не намерен заключать торговое соглашение ни с одной из сторон, пока продолжаются боестолкновения.

Накануне премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил о согласии властей Таиланда и Камбоджи на прекращение огня на границе. Однако, по данным западных СМИ, стороны продолжили интенсивный обмен артиллерийскими ударами.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в результате которого пострадали пять солдат тайской армии. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Таиланд Дональд Трамп США Камбоджа
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