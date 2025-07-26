Трамп сообщил о попытке урегулировать конфликт Камбоджи с Таиландом

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что предпринимает усилия для урегулирования конфликта между Камбоджей и Таиландом.

"Я стараюсь улучшить эту сложную ситуацию", - написал он в соцсети Truth Social о конфликте Камбоджи и Таиланда.

Трамп сообщил, что сначала провел телефонный разговор с премьером Камбоджи Хуном Манетом, позднее - с таиландской стороной.

"Таиланд, как и Камбоджа, стремится незамедлительно заключить перемирие и добиться мира", - заверил американский президент. Он отметил, что продолжит контакты со сторонами.

Трамп напомнил, что в данный момент США ведут с обеими странами переговоры и по торговым вопросам, однако Вашингтон "не намерен заключать торговое соглашение ни с одной из сторон, пока продолжаются боестолкновения".