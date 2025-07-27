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Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили готовность к встрече для перемирия

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Лидеры Камбоджи и Таиланда подтвердили договоренность о встрече для проведения переговоров о прекращении огня после нескольких дней трансграничного вооруженного конфликта, сообщил телеканал CNN.

Ранее о такой договоренности заявил президент США Дональд Трамп.

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"Рано утром в воскресенье по местному времени премьер-министр Камбоджи Хун Манет (...) сказал, что Камбоджа согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня между двумя вооруженными силами", - отметил телеканал.

По его оценке, "заявление МИД Таиланда было более сдержанным, в нем говорилось, что оно хотело бы видеть "искренние намерения камбоджийской стороны".

В то же время, и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай "просил президента Трампа передать (...), что Таиланд хочет как можно скорее начать двусторонний диалог, чтобы выработать меры и процедуры для прекращения огня" и обеспечить "окончательное мирное урегулирование конфликта".

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в результате которого пострадали пять солдат тайской армии. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Дональд Трамп Камбоджа Таиланд
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