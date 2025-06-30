Туроператоры не видят опасности для россиян из-за пожаров в Турции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Турции лесные пожары горят далеко от мест проживания туристов и не представляют угрозы для отдыхающих, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"По данным туроператоров-членов АТОР, российские туристы находятся в безопасности. Аннуляции ранее забронированных туров - на стандартном для сезона уровне", - говорится в сообщении.

Туроператоры следят за ситуацией и находятся на связи с партнерами принимающей стороны и российским посольством в Анкаре.

Очаги возгорания разного масштаба зафиксированы на лесных и сельскохозяйственных территориях в провинциях Айдын, Анталья, Балыкесир, Биледжик, Болу, Измир, Маниса, Мерсин, Сакарья и Чанаккале.

Посольство России в Анкаре предупредило российских туристов об обострении ситуации с лесными пожарами в Турции и призвало следить за обстановкой.

С начала лета в Турции зафиксировано 569 лесных пожаров и 890 иных возгораний, сообщил изданию Hurriyet министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакла. На 29 июня в стране зарегистрировали 77 очагов пожаров, в том числе девять крупных.

Среди причин возгорания министр назвал сжигание остатков стеблей злаков после уборки урожая, запуск петард и непотушенные окурки. Так, из-за окурка загорелась кустарниковая зона в муниципалитете Чешме провинции Измир. Пожар повредил около 50 га земли. Подозреваемый, бросивший в заросли окурок, задержан. 29 июня из-за пожаров на несколько часов прервал работу аэропорт города Измир. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщал об эвакуации 1081 человека из тюрьмы города Биледжик на северо-западе страны "в качестве меры предосторожности".

Губернатор Измира Сулейман Элбан сообщил, что в борьбе с пожарами задействовали 1 113 человек, 122 пожарные машины, 74 автоцистерн и 84 единицы тяжелой техники, однако воздушные операции были затруднены из-за ветра скоростью до 120 км/ч. Трое местных жителей пострадали от отравления дымом, смертельных случаев не зафиксировано.