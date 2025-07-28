Президент и госсекретарь США внимательно следят за конфликтом Таиланда и Камбоджи

Представители Госдепа уже находятся в Малайзии для содействия мирным переговорам

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что он и американский президент Дональд Трамп взаимодействуют с коллегами в Таиланде и Камбодже и отслеживают развитие конфликта между странами.

"И президент Трамп, и я продолжаем взаимодействовать с нашими соответствующими коллегами в каждой стране и очень внимательно следим за ситуацией", - говорится в заявлении Рубио, которое распространил Госдеп.

По словам госсекретаря, Камбоджа и Таиланд планируют вскоре начать переговоры на высоком уровне в Малайзии, чтобы достичь "немедленного прекращения огня".

"Представители госдепартамента находятся в Малайзии для оказания содействия этим мирным усилиям", - отметил Рубио.

"Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что премьер Камбоджи Хун Манет и и.о. премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай проведут в понедельник встречу в Малайзии, в ходе которой попытаются найти решение длящемуся несколько дней вооруженному конфликту.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.