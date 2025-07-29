Поиск

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В вооруженных силах Таиланда заявили о продолжающихся атаках со стороны камбоджийских военных, несмотря на объявленный режим прекращения огня.

"Когда соглашение (о прекращении огня - ИФ) вступило в силу, таиландская сторона зафиксировала вооруженные атаки по ряду районов со стороны вооруженных сил Камбоджи", - приводят заявление официального представителя армии Таиланда Винтая Сувари западные СМИ.

Сувари назвал произошедшее "намерением нарушить режим прекращения огня и разрушить систему взаимного доверия".

"Таиланду придется дать соответствующий ответ, осуществив законное право на самооборону", - добавил представитель таиландской армии.

В Камбодже заявления таиландской стороны отвергли.

"По словам официального представителя министерства обороны Камбоджи Мали Сочеаты, армия Камбоджи строго придерживается соглашений и распоряжений о прекращении огня", - сообщает камбоджийская газета Khmer Times.

Накануне премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие.

Заявлениям премьера предшествовали переговоры Таиланда и Камбоджи в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.

Таиланд Камбоджа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 29 июля

Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли

Стрельба произошла в Нью-Йорке, пять человек погибли

Жертвами наводнений в Пекине стали 30 человек

Жертвами наводнений в Пекине стали 30 человек

Глава "Роскосмоса" прибыл в США, где проведёт переговоры с руководством NASA

США на месяц отложили санкции против сербской NIS

США на месяц отложили санкции против сербской NIS
Задержание Павла Дурова во Франции

В Париже вновь допросили Павла Дурова

Путин обсудил с Нетаньяху по телефону Сирию и Иран

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Трамп заявил, что новый дедлайн по урегулированию на Украине составит 10-12 дней

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6835 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });