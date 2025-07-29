Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В вооруженных силах Таиланда заявили о продолжающихся атаках со стороны камбоджийских военных, несмотря на объявленный режим прекращения огня.

"Когда соглашение (о прекращении огня - ИФ) вступило в силу, таиландская сторона зафиксировала вооруженные атаки по ряду районов со стороны вооруженных сил Камбоджи", - приводят заявление официального представителя армии Таиланда Винтая Сувари западные СМИ.

Сувари назвал произошедшее "намерением нарушить режим прекращения огня и разрушить систему взаимного доверия".

"Таиланду придется дать соответствующий ответ, осуществив законное право на самооборону", - добавил представитель таиландской армии.

В Камбодже заявления таиландской стороны отвергли.

"По словам официального представителя министерства обороны Камбоджи Мали Сочеаты, армия Камбоджи строго придерживается соглашений и распоряжений о прекращении огня", - сообщает камбоджийская газета Khmer Times.

Накануне премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие.

Заявлениям премьера предшествовали переговоры Таиланда и Камбоджи в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта.