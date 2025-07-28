Ученые впервые за несколько лет обнаружили на Солнце полярные корональные дыры

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Впервые с 2022 года на Солнце наблюдается формирование полярных корональных дыр, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце началось активное формирование полярных корональных дыр. Эти структуры практически исчезли на звезде ещё в 2021-2022 годах и за прошедшую неделю начали возвращаться, судя по получаемым из космоса снимкам", - говорится в сообщении лаборатории.

По ее данным, полярные дыры формируются около солнечных полюсов и существуют несколько лет. Срок жизни обычных корональных дыр не превышает 2-3 месяцев.

"Предыдущие наблюдения пока не показали прямых угроз для Земли от возникновения таких структур", - отмечается в сообщении.

Формирование полярных дыр связано со снижением солнечной активности, которая происходит в этом году, сказали ученые.