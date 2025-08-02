На Солнце за сутки произошло пятнадцать вспышек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на Солнце зафиксировано 15 вспышек, сообщила в субботу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Рентгеновскими мониторами GOES вчера, 1 августа, зарегистрировано 15 солнечных вспышек по сравнению с шестью событиями сутками ранее. Значительная часть вспышек сформировалась в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Остальные события были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно", - сказано в сообщении лаборатории.

По оценкам специалистов, "на данный момент вспышечная активность показывает признаки стабилизации".

"Также, судя по всему, прекратился рост солнечных пятен. Таким образом, всплеск имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток. Воздействия на Землю серия событий не оказала", - сообщают ученые.