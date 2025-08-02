Поиск

На Солнце за сутки произошло пятнадцать вспышек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на Солнце зафиксировано 15 вспышек, сообщила в субботу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Рентгеновскими мониторами GOES вчера, 1 августа, зарегистрировано 15 солнечных вспышек по сравнению с шестью событиями сутками ранее. Значительная часть вспышек сформировалась в новой активной области 4167, где сжигалась появившаяся вместе с ней энергия. Остальные события были рассеяны по диску Солнца более-менее равномерно", - сказано в сообщении лаборатории.

По оценкам специалистов, "на данный момент вспышечная активность показывает признаки стабилизации".

"Также, судя по всему, прекратился рост солнечных пятен. Таким образом, всплеск имел ограниченный характер и оказался локализован в пределах одних суток. Воздействия на Землю серия событий не оказала", - сообщают ученые.

Солнце РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Последствия шторма "Вифа" привели к гибели не менее шести человек в Таиланде

Экипаж корабля Crew Dragon после стыковки c МКС перешел на ее борт

Агентство ANI сообщило о продолжении закупки Индией российской нефти

На юге Индонезии на острове Флорес извергается вулкан Левотоби Лаки-лаки

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 2 августа

Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки приближаются к РФ

Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки приближаются к РФ

Трамп объяснил решение об атомных подлодках стремлением защитить американцев

Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Barclays выйдет из климатической группы Net-Zero Banking Alliance

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6869 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2326 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });