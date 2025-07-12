На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На Солнце с середины дня 11 июля наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, не видимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter, сообщила в субботу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", - отмечено в сообщении.

По данным ученых, "всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля".