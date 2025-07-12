Поиск

На Солнце начался быстрый рост вспышечной активности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На Солнце с середины дня 11 июля наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, не видимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter, сообщила в субботу Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"Иными словами, рост активности имеет глобальный характер", - отмечено в сообщении.

По данным ученых, "всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля".

Солнце РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова

В Новой Каледонии договорились о будущем институциональном обустройстве территории

Берлин в ближайшее время намерен начать поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы

Лавров заявил, что КНДР сама определяет форму оказания помощи России в СВО

Лавров заявил, что КНДР сама определяет форму оказания помощи России в СВО

"Уральские авиалинии" с 24 июля запустят рейсы в Геленджик из Москвы

"Уральские авиалинии" с 24 июля запустят рейсы в Геленджик из Москвы

Москва предостерегает США, Южную Корею и Японию от злоупотребления отношениями против КНДР и РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 12 июля

Трамп рассматривает многомиллионные поставки вооружений Украине

ВСУ к концу месяца могут получить ракеты большой дальности по германо-украинскому проекту

Православная церковь празднует День святых Петра и Павла

Православная церковь празднует День святых Петра и Павла
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6714 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });