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В Польше оценили потери от американских пошлин в $2,2 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на европейскую продукцию приведут к потере Польшей порядка $2,2 млрд, заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

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"Американские пошлины на европейскую продукцию стали реальностью. Они вдвое меньше тех, что предложил президент Трамп в апреле, но радоваться не стоит. По предварительным оценкам, Польша может потерять около 8 миллиардов злотых (около $2,2 млрд в эквиваленте - ИФ)", - написал премьер Польши в соцсетях.

Он добавил, что "под угрозой было 15 миллиардов".

Туск подчеркнул, что "потери будут серьезными по обе стороны Атлантики, но сложное торговое соглашение лучше бессмысленной войны пошлин между союзниками".

Польша США Дональд Туск
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