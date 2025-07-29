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Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%
Фото: Alan Crowhurst/Getty Images

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Франция добивается исключения шампанского и другой винодельческой продукции из списка товаров, в отношении которых США вводят пошлины в 15%, пишет The Financial Times.

По ее сведениям, достигнутое между США и Евросоюзом торговое соглашение, о котором было объявлено в воскресенье, "вызвало замешательство" в Брюсселе и Париже относительно того, какие виды товаров могут быть исключены из перечня продуктов, облагаемых новыми американскими пошлинами.

Источники FT в ЕС добавили, что переговоры между Вашингтоном и Брюсселем в настоящее время продолжаются, в том числе по вопросу исключения алкогольных напитков из списка облагаемых пошлинами товаров.

Американские чиновники сказали, что никаких исключений для крепких спиртных напитков и вин, включая шампанское, не будет, пишет издание.

По словам другого собеседника газеты, сторонам удалось продвинуться в вопросе исключения из перечня крепких алкогольных напитков, тема вин пока еще обсуждается.

FT отмечает, что около 30% французской экспортируемой алкогольной продукции поступает в США. Инициативу Франции по обеспечению исключения для вин поддержала также Италия, которая, как подчеркивается в статье, является второй страной ЕС по объемам экспортируемого алкоголя.

27 июля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о заключении соглашения по ставке в 15% на товары, экспортируемые в США из ЕС. В то же время этим соглашением предусмотрены как "нулевые пошлины" на ряд товаров, так и закупка энергоносителей из США на сумму $750 млрд и вооружений на сумму $600 млрд.

Дональд Трамп Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Италия США Франция
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