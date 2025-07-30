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В МАГАТЭ не видят рисков для АЭС Японии из-за землетрясения на Камчатке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - По первоначальным оценкам МАГАТЭ, последствия землетрясения, которое произошло вблизи полуострова Камчатка, не несут угрозу для АЭС в Японии.

"МАГАТЭ находится в контакте с властями Японии по поводу землетрясения магнитудой 8,8 у восточного побережья России и вызванного им цунами. Первоначальные отчеты указывают на отсутствие угрозы безопасности для атомных электростанций, расположенных на тихоокеанском побережье", - сообщило агентство в соцсети X.

Япония в соответствии с протоколами безопасности приостановила обработку воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", и ее сброс в океан.

Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН ранее сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км.

В Японии и США магнитуду произошедшего близ Камчатки землетрясения оценили в 8,8.

Камчатка МАГАТЭ Фукусима-1 Япония
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