В Японии местами зафиксировали цунами высотой до 50 см

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На севере и востоке Японии после землетрясения на Камчатке и предупреждения об угрозе цунами на побережье местами зарегистрировали цунами высотой до 50 см, сообщает Kyodo News.

По его данным, в порту Исиномаки префектуры Мияги на острове Хонсю в 11:51 по местному времени зафиксировали волну высотой 50 см, в префектуре Ибараки высота волны достигла 40 см, на востоке острова Хоккайдо цунами было высотой 30 см.

Ранее Японское метеорологическое агентство предупреждало, что высота цунами может достичь трех метров после землетрясения магнитудой 8,8 (МЧС России сообщало о магнитуде 8,7), жителям прибрежных районов префектур Хоккайдо и Вакаяма рекомендовали подняться на возвышенности. Было прервано воздушное и железнодорожное сообщение, аварийная АЭС "Фукусима" приостановила сброс воды в море.

Премьер-министр страны Сигэру Исиба пообещал сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, и распорядился, чтобы министерства и агентства приняли все меры для предотвращения возможного ущерба.