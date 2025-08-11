В Японии ливни привели к наводнениям и оползням на острове Кюсю

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На юге Японии на острове Кюсю с понедельника идут непрерывные дожди, от наводнений и оползней пострадали четыре человека, еще один числится пропавшим без вести, сообщает AP.

Транспортное сообщение в регионе нарушено. Временно не ходят скоростные поезда между городами Кагосима и Фукуока, так же как и электрички местных направлений.

С прошлой недели над островом Кюсю сформировалась область низкого давления, что вызвало ухудшение погоды. В понедельник дождь обрушился на Кумамото и соседние префектуры, вызвал обильные наводнения и оползни. Утром в понедельник Японское метеоагентство сообщило, что в Кумамото выпало более 40 см осадков, и в течение вторника ливни продолжатся. В семи префектурах выпущены рекомендации эвакуироваться для десятков тысяч человек, сообщило Агентство пожаров и чрезвычайных ситуаций. В Кагосиму направлены дополнительные войска, чтобы помочь обеспечить горожан водой.

AP отмечает, что в данный момент в Японии проходит буддийский фестиваль Обон, во время которого на улицах присутствует множество людей.

Японское телевидение показывает кадры поваленных деревьев, заваленных дорог и разрушенных домов. В данный момент сообщается о нескольких пропавших без вести. NHK сообщает, что в городе Камиамакуса есть эвакуированные; некоторые еще ожидают эвакуации. Около шести тысяч домов отключили от общей энергосети, но после, тем же днем, по заявлению Kyushu Electric Power Co, в половину из них восстановили подачу электричества.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба сообщил, что власти предпринимают все меры для урегулирования ситуации. Он обратился к гражданам с просьбой полностью сотрудничать с властями и соблюдать осторожность.