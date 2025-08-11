Поиск

В Японии ливни привели к наводнениям и оползням на острове Кюсю

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На юге Японии на острове Кюсю с понедельника идут непрерывные дожди, от наводнений и оползней пострадали четыре человека, еще один числится пропавшим без вести, сообщает AP.

Транспортное сообщение в регионе нарушено. Временно не ходят скоростные поезда между городами Кагосима и Фукуока, так же как и электрички местных направлений.

С прошлой недели над островом Кюсю сформировалась область низкого давления, что вызвало ухудшение погоды. В понедельник дождь обрушился на Кумамото и соседние префектуры, вызвал обильные наводнения и оползни. Утром в понедельник Японское метеоагентство сообщило, что в Кумамото выпало более 40 см осадков, и в течение вторника ливни продолжатся. В семи префектурах выпущены рекомендации эвакуироваться для десятков тысяч человек, сообщило Агентство пожаров и чрезвычайных ситуаций. В Кагосиму направлены дополнительные войска, чтобы помочь обеспечить горожан водой.

AP отмечает, что в данный момент в Японии проходит буддийский фестиваль Обон, во время которого на улицах присутствует множество людей.

Японское телевидение показывает кадры поваленных деревьев, заваленных дорог и разрушенных домов. В данный момент сообщается о нескольких пропавших без вести. NHK сообщает, что в городе Камиамакуса есть эвакуированные; некоторые еще ожидают эвакуации. Около шести тысяч домов отключили от общей энергосети, но после, тем же днем, по заявлению Kyushu Electric Power Co, в половину из них восстановили подачу электричества.

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба сообщил, что власти предпринимают все меры для урегулирования ситуации. Он обратился к гражданам с просьбой полностью сотрудничать с властями и соблюдать осторожность.

Кюсю Япония Кагосима Кумамото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На юге Европы установилась экстремальная жара

Путин и Пашинян обсудили мирный процесс между Ереваном и Баку

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

CATL остановил добычу на литиевом руднике в Китае, металл дорожает

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 августа

Израиль выбрал кандидатов для послевоенного управления сектором Газа

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике

Корабли Северного флота отправились в Северный Ледовитый океан для защиты интересов РФ в Арктике
Обострение палестино-израильского конфликта

Пять журналистов погибли в городе Газа в результате удара Израиля

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-западе Турции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6939 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });