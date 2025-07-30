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Индия после заявления Трампа о пошлинах настроена защищать национальные интересы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство Индии нацелено на достижение справедливого торгового соглашения с США, но готово принимать необходимые меры для защиты национальных интересов, заявило индийское министерство торговли и промышленности в среду.

"Индия и США на протяжении нескольких месяцев взаимодействуют, чтобы заключить справедливое, сбалансированное и взаимовыгодное двустороннее торговое соглашение. Мы остаемся привержены этой цели", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В нем отмечается, что правительство "приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о двусторонней торговле".

Согласно Минторгу Индии, власти страны "примут все необходимые шаги, чтобы обеспечить защиту национальных интересов".

Ранее в среду Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на экспорт Индии. Он добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику.

В середине июня Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что представители Индии и США стали демонстрировать менее склонную к компромиссам манеру переговоров.

До этого Трамп ввел пошлины в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля президент сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Затем Вашингтон продлил дедлайн до 1 августа.

Индия одной из первой стран начала торговые переговоры с США, после визита премьера страны Нарендры Моди в Вашингтон в минувшем феврале.

Индия США Дональд Трамп
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