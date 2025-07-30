Трамп заявил, что в конце недели будет известно, удалось ли США договориться с Индией

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце недели станет известно, удалось ли договориться с Индией по торговле и каковы будут итоговые меры Вашингтона в отношении Дели.

"Мы общаемся с Индией прямо сейчас, мы посмотрим, что произойдет. Не так важно, будет ли у нас соглашение, или мы введем против них какие-то пошлины. Вы узнаете об этом решении в конце недели", - заявил он журналистам в среду.

Трамп отметил, что Индия является членом БРИКС, которое он назвал группой "антиамериканских стран". По его мнению, целью этого объединения является "атака на доллар", и американские власти, по словам президента США, не позволят кому-либо угрожать своей валюте.

Еще одной причиной для возможного введения пошлин он назвал "ситуацию с торговлей", подчеркнув, что Индия установила одни из самых высоких пошлин в мире.

Ранее в среду Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на экспорт Индии. Он добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику.

США в настоящее время продолжают переговоры по спорным торговым вопросам с рядом крупных партнеров. Среди них - Китай, Индия.