Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары Индии

Помимо пошлин в отношении Индии вводятся штрафы за приобретение у РФ оружия и энергоносителей

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Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - США вводят 25-процентные пошлины на экспорт Индии, заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

"С 1 августа вводится пошлина в 25 процентов", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Американский президент добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России".

Поэтому, подчеркнул Трамп, с 1 августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику.

При этом американский лидер отметил, что Индия - "друг" США. "Но за прошедшие годы мы вели с ними относительно небольшой бизнес, потому что их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, а также у них самые жёсткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран", - утверждал президент.

Ранее на этой неделе Трамп допускал возможность того, что если с Индией не удастся заключить соглашение, то пошлины на индийский импорт могут составить до 25%.

В середине июня Bloomberg со ссылкой на источники отмечало, что представители Индии и США стали демонстрировать менее склонную к компромиссам манеру переговоров.

До этого Трамп ввел пошлины в 26% на индийский экспорт. Однако 9 апреля президент сообщил, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Затем Вашингтон продлил дедлайн до 1 августа.

Индия одной из первой стран начала торговые переговоры с США, после визита премьера страны Нарендры Моди в Вашингтон в минувшем феврале