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Макрон призвал жителей Французской Полинезии выполнять рекомендации из-за риска цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал во вторник население заморского сообщества Французская Полинезия в Тихом океане следовать указаниям властей в связи с угрозой цунами.

"Я призываю граждан к бдительности: следуйте указаниям местных властей", - написал Макрон в среду в соцсети X.

Высота волн цунами, которое ожидается на Маркизских островах, может достигать более двух метров, отмечает телеканал BFM TV.

Ранее в среду сообщалось, что угроза цунами после мощного землетрясения на Камчатке затронула значительную часть тихоокеанского побережья. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7.

Кроме того, после землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Высота вулкана составляет 4,85 тыс. метров. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Франция Французская Полинезия Эммануэль Макрон
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