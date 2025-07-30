Макрон призвал жителей Французской Полинезии выполнять рекомендации из-за риска цунами

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал во вторник население заморского сообщества Французская Полинезия в Тихом океане следовать указаниям властей в связи с угрозой цунами.

"Я призываю граждан к бдительности: следуйте указаниям местных властей", - написал Макрон в среду в соцсети X.

Высота волн цунами, которое ожидается на Маркизских островах, может достигать более двух метров, отмечает телеканал BFM TV.

Ранее в среду сообщалось, что угроза цунами после мощного землетрясения на Камчатке затронула значительную часть тихоокеанского побережья. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7.

Кроме того, после землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевской. Высота вулкана составляет 4,85 тыс. метров. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.