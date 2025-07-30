Извержение началось на Ключевском вулкане на Камчатке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке начал извергаться, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН вечером в среду на своей странице в телеграм-канале.

"Прямо сейчас извержение Ключевского", - говорится в сообщении.

Текст сопровождает фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева".

Ранее сообщалось, что Ключевской в среду днем выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря.

Как сообщалось, в кратере Ключевского вулкана после начавшегося месяц назад извержения вырос новый конус, который являлся центром активности: из него постоянно происходили выбросы пепла и вулканических бомб. Вулканологи сообщали, что ждут извержения вулкана, так как кратер "почти заполнен лавой".

Международные трассы движения воздушных судов в районе Ключевского не проходят.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.